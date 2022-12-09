Декабрь, 09 в 18:39

Немецкая компания Rheinmetall изготовит для Украины два зенитно-ракетных комплекса Skynex, способных сбивать беспилотники и крылатые ракеты.

Об этом пишет издание Handelsblatt со ссылкой на источники в правительственных кругах. Отмечается, что поставки запланированы на начало 2024 года.

Компания Rheinmetall подтвердила начало производства этих ЗРК в пятницу, 9 декабря, однако не назвала страну-получателя. Согласно данным правительственных источников, речь идет именно об Украине.

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Характеристики ПВО Skynex

Комплексы Skynex предназначены для противовоздушной обороны ближнего радиуса действия. Система способна сбивать беспилотники или крылатые ракеты 35-миллиметровой пушкой Oerlikon Mk3.

Пушка обладает эффективной дальностью стрельбы 4 тыс. метров и скорострельностью 1 тыс. выстрелов в минуту.

Пушечный модуль оснащен радаром слежения X-Band, который обеспечивает функцию автономного поиска сектора, что делает наводку простой и быстрой.

Слежка и поражение выполняются автоматически благодаря встроенному процессору управления огнем. Системой можно дистанционно управлять из другого места.

К Skynex можно подключить другое оборудование и системы вооружения, в том числе радар обнаружения Oerlikon X-TAR3D Tactical, 35-мм спаренную пушку Oerlikon GDF009 TREO, лазерную пушку Oerlikon и новую ракету Denel Cheetah C-RAM (Counter-Rocket, Artiller Mortar).

Стоимость двух единиц Skynex оценивается в €182 млн. Ожидается, что расходы будут возмещены правительством Германии.

По данным экспертов, Skynex и поставленные Германией Украине Iris-T являются достаточно точными средствами ПВО.

В то же время Skynex имеет определенное финансовое преимущество по сравнению с другими системами, поскольку, например, сбитие самолета стоит около €4 тыс.

Фото: Rheinmetall