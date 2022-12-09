Німецька компанія Rheinmetall виготовить для України два зенітно-ракетні комплекси Skynex, які здатні збивати безпілотники та крилаті ракети.

Про це пише видання Handelsblatt із посиланням на джерела в урядових колах. Зазначається, що поставки заплановано на початок 2024 року.

Компанія Rheinmetall підтвердила початок виробництва цих ЗРК у п’ятницю, 9 грудня, проте не назвала країну-отримувача. Згідно з даними урядових джерел, йдеться саме про Україну.

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Характеристики ППО Skynex

Комплекси Skynex призначені для протиповітряної оборони ближнього радіуса дії. Система здатна збивати безпілотники або крилаті ракети 35-міліметровою гарматою Oerlikon Mk3.

Гармата має ефективну дальність стрільби 4 тис. метрів та скорострільність 1 тис. пострілів за хвилину.

Гарматний модуль оснащений радаром стеження X-Band, який забезпечує функцію автономного пошуку сектора, що робить наведення простим та швидким.

Стеження та ураження виконуються автоматично завдяки вбудованим процесорам керування вогнем. Системою можна дистанційно керувати з іншого місця.

До Skynex можна під’єднати інше обладнання та системи озброєння, зокрема радар виявлення Oerlikon X-TAR3D Tactical, 35-мм спарену гармату Oerlikon GDF009 TREO, лазерну гармату Oerlikon та нову ракету Denel Cheetah C-RAM (Counter-Rocket, Artillery, Mortar).

Вартість двох одиниць Skynex оцінюється в €182 млн. Очікується, що витрати будуть покриті урядом Німеччини.

За даними експертів, Skynex та поставлені Німеччиною Україні Iris-T є достатньо точними засобами ППО.

Водночас Skynex має певну фінансову перевагу порівняно з іншими системами, оскільки, наприклад, збиття літака коштує близько €4 тис.

Фото: Rheinmetall