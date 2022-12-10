Декабрь, 10 в 6:57

В течение суток подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Площанка, Невское, Белогоровка Луганской области, Яковлевка, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Дружба, Невельское, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине на 10.12.2022

Полномасштабная война в Украине длится уже 290-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.