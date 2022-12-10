Карта бойових дій на 10.12.2022 – ситуація на фронті

Грудень, 10 в 6:57

Упродовж доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Площанка, Невське, Білогорівка Луганської області, Яковлівка, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Дружба, Невельське, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 10.12.2022

Повномасштабна війна в Україні триває вже 290-ту добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.