Декабрь, 11 в 13:15

11 декабря ремонтным бригадам энергетиков удалось возобновить электроснабжение в Херсоне.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Ярослав Янушевич.

По словам главы ОВА, со светом в данный момент – почти 90% города и близлежащих населенных пунктов.

Сейчас смотрят

Напомним, что 11 декабря исполняется месяц, как Вооруженные силы Украины официально вошли в Херсон.

Две недели назад, 26 ноября, в освобожденный от российских оккупантов Херсон подали электроэнергию.

Однако из-за обстрелов в жилищах людей часто исчезает свет, поэтому энергетикам приходится регулярно чинить сети.

К слову, 10 декабря из-за ударов РФ остались без света 2 549 абонентов в центре Херсона, в Шуменском микрорайоне и поселке Степановка.

В тот день российские войска атаковали Юг Украины 15 дронами-камикадзе Shahed-136/131 иранского производства.

Четыре беспилотника подразделения Воздушного командования Юг Воздушных сил ВСУ сбили над Херсонской областью.

Еще столько же – над Николаевской областью и два – над Одесской.

В Одессе из-за масштабных разрушений энергообъектов был выключен свет для всех потребителей, кроме критической инфраструктуры.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 291-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ярослав Янушевич

Фото: Ярослав Янушевич