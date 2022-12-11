Почти 90% Херсона и населенных пунктов поблизости – со светом
11 декабря ремонтным бригадам энергетиков удалось возобновить электроснабжение в Херсоне.
Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Ярослав Янушевич.
По словам главы ОВА, со светом в данный момент – почти 90% города и близлежащих населенных пунктов.
Напомним, что 11 декабря исполняется месяц, как Вооруженные силы Украины официально вошли в Херсон.
Две недели назад, 26 ноября, в освобожденный от российских оккупантов Херсон подали электроэнергию.
Однако из-за обстрелов в жилищах людей часто исчезает свет, поэтому энергетикам приходится регулярно чинить сети.
К слову, 10 декабря из-за ударов РФ остались без света 2 549 абонентов в центре Херсона, в Шуменском микрорайоне и поселке Степановка.
В тот день российские войска атаковали Юг Украины 15 дронами-камикадзе Shahed-136/131 иранского производства.
Четыре беспилотника подразделения Воздушного командования Юг Воздушных сил ВСУ сбили над Херсонской областью.
Еще столько же – над Николаевской областью и два – над Одесской.
В Одессе из-за масштабных разрушений энергообъектов был выключен свет для всех потребителей, кроме критической инфраструктуры.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 291-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Ярослав Янушевич
Фото: Ярослав Янушевич