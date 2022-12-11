Майже 90% Херсону та населених пунктів поблизу – зі світлом

Грудень, 11 в 13:15

11 грудня ремонтним бригадам енергетиків вдалось відновити електропостачання в Херсоні.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

За словами голови ОВА, зі світлом нині – майже 90% міста та прилеглих населених пунктів.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що 11 грудня виповнюється місяць, як Збройні сили України офіційно зайшли до Херсону.

Два тижні тому, 26 листопада, до звільненого від російських окупантів обласного центру подали електроенергію.

Однак через обстріли в житлах людей часто зникає світло, тому енергетикам доводиться регулярно лагодити мережі.

До слова, 10 грудня через удари РФ залишились без світла 2 549 абонентів в центрі Херсону, у Шуменському мікрорайоні та селищі Степанівка.

Того дня російські війська атакували Південь України 15 дронами-камікадзе Shahed-136/131 іранського виробництва.

Чотири безпілотники підрозділи Повітряного командування Південь Повітряних сил ЗСУ збили над Херсонською областю.

Ще стільки ж – над Миколаївською областю та два – над Одеською.

В Одесі через масштабні руйнування енергооб’єктів було вимкнено світло для всіх споживачів, окрім критичної інфраструктури.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 291-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ярослав Янушевич

Фото: Ярослав Янушевич