Связанная с Кремлем неонацистская военизированная группировка собирает данные о Латвии, Литве и Эстонии

Декабрь, 11 в 13:05

Неонацистская военизированная группировка, связанная с Кремлем, попросила своих членов предоставить разведданные о пограничных и военных действиях в Латвии, Литве и Эстонии. Это вызвало у стран НАТО обеспокоенность по поводу того, планируют ли крайне правые российские группы нападение на членов организации, пишет The Guardian.

Издание ссылается на официальный Telegram-канал Оперативной группы Русич, которая в настоящее время воюет против Украины, связанной с печально известной группой Вагнера.

Как отмечается, там на прошлой неделе запросили участников направить подробности, касающиеся пограничных застав и военных передвижений в трех странах Балтии, которые когда-то входили в состав Советского Союза.

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Эта новость вызвала вопросы о том, кто в целом командует крайне правыми прокремлевскими группировками, воюющими в Украине.

Русич тесно связан с Группой Вагнера, военным подразделением, которым руководит близкий союзник Владимира Путина и которое сейчас возглавляет российское наступление, направленное на захват украинского города Бахмут, где в настоящее время идет самая ожесточенная битва конфликта.

Источники на условиях анонимности заявили, что “экстраординарный” шаг Русича может указывать на разочарование в Кремле и недовольство тем, как идет война Путина в Украине.

Они добавили, что Кремль может потерять контроль над своими крайне правыми российскими военизированными организациями, которые могут использовать более экстремальные методы для ведения украинской войны, что вызывает опасения эскалации в случае нападения на государство НАТО.

Однако источники добавили, что прямое участие Кремля маловероятно, поскольку его разведывательная служба, несомненно, уже располагала разведывательными данными о военной и пограничной деятельности в странах Балтии.

– Указывает ли это на фрагментацию внутри российской системы? Что произойдет, если россияне потеряют контроль над ними и начнут совершать мошеннические действия, которые могут случайно привести к эскалации ситуации? Настоящий вопрос заключается в том, насколько реально Кремль контролирует ситуацию? – сказал источник.

Тем временем недавние сообщения показывают, что некоторые военизированные группы, такие как группа Вагнера, основанная влиятельным российским бизнесменом Евгением Пригожиным, уже имеют значительную автономию и такой же доступ к Путину, как и официальные правительственные чиновники.

Хотя взаимодействие между Русичем и онлайн-каналами, связанными с группой Вагнера, было недавно задокументировано, остается неясным, в какой степени группа действует под стратегическим контролем со стороны Вагнера или даже министерства обороны России.

Русич позиционирует себя как диверсионно-разведывательное подразделение, хотя его частые усилия по краудфандингу предполагают, что российские логистические операции не обеспечивают ему эффективной поддержки.

Так, операторы официального канала Русич в Telegram опубликовали пост с просьбой к пользователям в странах Балтии анонимно делиться информацией, касающейся военной и связанной с ней инфраструктуры.

Пост просмотрели более 60 000 пользователей. Там просили об информации, касающейся воинских частей, с конкретными ссылками на данные о членах и занятиях, родственниках членов и их личном транспорте. Русич также запросил подробную информацию о передвижении патрулей, а также о местонахождении пограничных постов, систем наблюдения и транспортных средств.

Аналогичным образом были запрошены сведения о башнях связи и аппаратуре безопасности на границе, а также координаты складов горючего и систем безопасности в приграничных районах.

Боевики Русича, печально известные своей жестокостью в Сирии и войной 2014 года в Крыму, были обнаружены разведкой из открытых источников на Донбассе и в Харьковской области Украины, а также в Херсоне.

Министерство финансов США в сентябре ввело санкции против Русича. Судя по недавним сообщениям, администрация Байдена сейчас рассматривает возможность признания Группы Вагнера иностранной террористической организацией.

Группу широко осудили после того, как она опубликовала ужасное видео казни кувалдой своего бывшего новобранца.