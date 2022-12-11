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Факти / Світ

Пов’язане з Кремлем неонацистське воєнізоване угруповання збирає дані про Латвію, Литву та Естонію

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Бойовики на Донбасі
Фото: Getty Images

Неонацистське воєнізоване угруповання, пов’язане з Кремлем, попросило своїх членів надати розвіддані про прикордонні та військові дії в Латвії, Литві та Естонії. Це викликало у країн НАТО занепокоєння з приводу того, чи планують украй праві російські групи напад на членів організації, пише The Guardian.

Видання посилається на офіційний Telegram-канал Оперативної групи Русич, яка нині воює проти України, пов’язаної із сумнозвісною групою Вагнера.

Як зазначається, там минулого тижня запросили учасників направити подробиці щодо прикордонних застав та військових пересувань у трьох країнах Балтії, які колись входили до складу Радянського Союзу.

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Ця новина викликала питання про те, хто загалом командує вкрай правими прокремлівськими угрупованнями, що воюють в Україні.

Русич тісно пов’язаний із Групою Вагнера, військовим підрозділом, яким керує близький союзник Володимира Путіна і який зараз очолює російський наступ, спрямований на захоплення українського міста Бахмут, де нині триває найзапекліша битва конфлікту.

Джерела на умовах анонімності заявили, що “екстраординарний” крок Русича може вказувати на розчарування у Кремлі та невдоволення тим, як іде війна Путіна в Україні.

Вони додали, що Кремль може втратити контроль над своїми вкрай правими російськими воєнізованими організаціями, які можуть використати екстремальніші методи для ведення української війни, що викликає побоювання ескалації у разі нападу на державу НАТО.

Однак джерела додали, що пряма участь Кремля малоймовірна, оскільки його розвідувальна служба, безсумнівно, вже мала розвідувальні дані про військову та прикордонну діяльність у країнах Балтії.

– Чи це вказує на фрагментацію всередині російської системи? Що станеться, якщо росіяни втратять контроль над ними і ті почнуть робити шахрайські дії, які можуть випадково призвести до ескалації ситуації? Чи справжнє питання полягає в тому, наскільки реально Кремль контролює ситуацію? – сказало джерело.

Тим часом, нещодавні повідомлення показують, що деякі воєнізовані групи, такі як група Вагнера, заснована впливовим російським бізнесменом Євгеном Пригожіним, вже мають значну автономію і такий самий доступ до Путіна, як і офіційні урядовці.

Хоча взаємодія між Русичем та онлайн-каналами, пов’язаними з групою Вагнера, була нещодавно задокументована, залишається незрозумілим, якою мірою група діє під стратегічним контролем з боку Вагнера або навіть міністерства оборони Росії.

Русич позиціонує себе як диверсійно-розвідувальний підрозділ, хоча його часті зусилля щодо краудфандингу змушують припускати, що російські логістичні операції не забезпечують йому ефективної підтримки.

Так, оператори офіційного каналу Русич у Telegram опублікували пост з проханням до користувачів у країнах Балтії анонімно ділитися інформацією щодо військової та пов’язаної з нею інфраструктури.

Пост переглянули понад 60 000 користувачів. Там просили про інформацію, що стосується військових частин, з конкретними посиланнями на дані про членів та заняття, родичів членів та їх особистий транспорт. Русич також запросив докладну інформацію про пересування патрулів, а також місцезнаходження прикордонних постів, систем спостереження та транспортних засобів.

Аналогічно були запитані відомості про вежі зв’язку та апаратуру безпеки на кордоні, а також координати складів пального та систем безпеки у прикордонних районах.

Бойовики Русича, відомі своєю жорстокістю у Сирії та війною 2014 року в Криму, були виявлені розвідкою з відкритих джерел на Донбасі та Харківській області України, а також у Херсоні.

Міністерство фінансів США у вересні ввело санкції проти Русича. Судячи з нещодавніх повідомлень, адміністрація Байдена зараз розглядає можливість визнання Групи Вагнера іноземною терористичною організацією.

Групу широко засудили після того, як вона опублікувала жахливе відео страти кувалдою свого колишнього новобранця.

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Джерело: The Guardian
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