РФ может передать Ирану самолеты, чтобы получить баллистические ракеты – Игнат

Декабрь, 11 в 14:15

Москва имеет возможность передать Тегерану военные самолеты, чтобы получить взамен оружие, необходимое для войны против Украины – как баллистические ракеты для обстрелов.

Так, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал в эфире телемарафона, что у Москвы все еще есть на хранении такая авиация, как МиГ-29, Су-27 и многое другое.

– У России достаточно авиационной техники. Речь идет о тысячах единиц, сотни расположены ближе к Украине на 40 аэропортах. Это как вертолеты, так и самолеты. То, что действительно уничтожено уже немалое количество, это 280 самолетов и 264 вражеских вертолета, – рассказал Игнат.

Он уточнил, что это ударило по оккупантам, потому что это достаточно новая техника.

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– Речь идет о Су-30, Су-34, Су-35 и вертолете Ка-52. Это существенно отразилось на их боевом потенциале. Но у России на хранении еще есть и МиГ-29, и Су-27 и другие типы. Речь идет о тысячах, которые они могут снять с хранения и передать. Даже отремонтировать на своих авиаремонтных заводах и поделиться своей техникой с Ираном, – рассказал Игнат.

По его информации, задача всего мира – давить на Иран, чтобы Россия не получала эти “товары”. Особенно это касается баллистических ракет.