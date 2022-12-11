РФ може передати Ірану літаки, щоб отримати натомість балістичні ракети – Ігнат

Грудень, 11 в 14:15

Москва має можливість передати Тегерану військові літаки, щоб отримати натомість зброю, необхідну для війни проти України – як-то балістичні ракети для обстрілів.

Так, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав в ефірі телемарафону, що у Москви все ще є на зберіганні така авіація, як МіГ-29, Су-27 та інші.

– Знаєте, в Росії достатньо авіаційної техніки. Мова йде про тисячі одиниць, сотні розташовані ближче до України на 40 летовищах. Це як гелікоптери, так і літаки. Те, що дійсно знищено вже чималу кількість, це 280 літаків і 264 ворожих гелікоптери, – розповів Ігнат.

Він уточнив, що це вдарило по окупантах, тому що це досить нова техніка.

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– Йдеться про Су-30, Су-34, Су-35 та вертольоти Ка-52. Це суттєво вдарило по їхньому бойовому потенціалу. Але в Росії на зберіганні ще є і МіГ-29, і Су-27 та інші типи. Мова йде про тисячі, які вони можуть зняти зі зберігання та передати. Навіть відремонтувати на своїх авіаремонтних заводах і натомість поділитися своєю технікою з Іраном, – розповів Ігнат.

За його інформацією, завдання всього світу – тиснути на Іран, “щоб Росія не отримувала ці “товари”. Особливо це стосується балістичних ракет.