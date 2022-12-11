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Факты / Україна

Спецназовцы СБУ выстрелом из ПЗРК уничтожили Камаз с 10 оккупантами

Валентина Летяк, редактор ленты
СБУ Служба безпеки України
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины показала видео, как их спецназовцы из Центра специальных операций А точным выстрелом из переносного зенитно-ракетного комплекса уничтожили Камаз с российскими военными.

По данным спецназовцев, ликвидировано 10 оккупантов.

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– Наша тактическая группа проводила разведку и зафиксировала российский Камаз и его “пассажиров”. Прямым попаданием из ПТРК и техника, и оккупанты отправились улучшать ежедневную статистику своих потерь, – сообщает СБУ.

По состоянию на 11 декабря с начала полномасштабного вторжения Вооруженные силы Украины уничтожили около 94 140 российских захватчиков, в том числе 380 – за последние сутки.

За день также уничтожены два вражеских танка, три боевых бронированных машины, пять единиц автомобильной техники и автоцистерн, одна артсистема и 10 беспилотников.

 

Источник: СБУ
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