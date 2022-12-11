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Факти / Україна

Спецпризначенці СБУ пострілом з ПЗРК знищили Камаз із 10 окупантами

Валентина Летяк, редакторка стрічки
СБУ Служба безпеки України
Фото: СБУ

Служба безпеки України показала відео, як їхні спецпризначенці з Центру спеціальних операцій А влучним пострілом з переносного зенітно-ракетного комплексу знищили Камаз з російським військовими.

За даними спецпризначенців, ліквідовано 10 окупантів.

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– Наша тактична група проводила розвідку та зафіксувала російський Камаз та його “пасажирів”. Прямим влучанням з ПТРК і техніка, і окупанти вирушили покращувати щоденну статистику своїх втрат, – повідомляє СБУ.

Станом на 11 грудня з початку повномасштабного вторгнення Збройні сили України знищили близько 94 140 російських загарбників, зокрема 380 – за останню добу.

За день також знищено два ворожі танки, три бойові броньовані машини, п’ять одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, одну артсистему і 10 безпілотників.

 

Джерело: СБУ
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