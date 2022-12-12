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Факты / Україна

ВСУ готовятся к отражению нового ракетного удара РФ – Игнат

Анастасия Гевко, редактор ленты
ВСУ готовятся к отражению нового ракетного удара РФ – Игнат

Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил в эфире информационного телемарафона, что ВСУ готовятся отражать новый ракетный удар со стороны Российской Федерации.

– Противник планов не оставил. Так, мы видим рассредоточение российской авиации – стратегической и дальней – Ту-95, Ту-160, Ту-22М3. После “бавовны”, которая произошла на этих аэродромах (Энгельс и Дягилево, – Ред.), они несколько рассредоточили ее по другим аэродромам. Но угроза остается, ракеты еще есть. Им все равно нужны некоторые паузы для того, чтобы накапливать и планировать свои удары. Поэтому будем готовиться встречать и сбивать, – сказал он.

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Фото: Командування Повітряних сил 

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