ЗСУ готуються до відбиття нового ракетного удару РФ – Ігнат

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив в ефірі інформаційного телемарафону, що ЗСУ готуються відбивати новий ракетний удар з боку Російської Федерації.

– Противник планів не полишив. Так, ми бачимо розосередження російської авіації – стратегічної і дальньої – Ту-95, Ту-160, Ту-22М3. Після “бавовни”, яка відбулася на цих аеродромах (Енгельс та Дягілево, – Ред.), вони дещо розосередили її по інших аеродромах. Але загроза залишається, ракети ще є. Їм все одно потрібні певні паузи для того, щоб накопичувати і планувати свої удари. Тому будемо готуватися зустрічати і будемо збивати, – сказав він.