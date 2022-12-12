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Факти / Україна

ЗСУ готуються до відбиття нового ракетного удару РФ – Ігнат

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
ЗСУ готуються до відбиття нового ракетного удару РФ – Ігнат

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив в ефірі інформаційного телемарафону, що ЗСУ готуються відбивати новий ракетний удар з боку Російської Федерації.

– Противник планів не полишив. Так, ми бачимо розосередження російської авіації – стратегічної і дальньої – Ту-95, Ту-160, Ту-22М3. Після “бавовни”, яка відбулася на цих аеродромах (Енгельс та Дягілево, – Ред.), вони дещо розосередили її по інших аеродромах. Але загроза залишається, ракети ще є. Їм все одно потрібні певні паузи для того, щоб накопичувати і планувати свої удари. Тому будемо готуватися зустрічати і будемо збивати, – сказав він.

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Фото: Командування Повітряних сил 

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