Декабрь, 13 в 18:39

Российские войска продолжают терроризировать мирное население Донецкой области. Во вторник, 13 декабря, оккупанты обстреляли Краматорск.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, захватчики попали в промзону и корпус Института техники и менеджмента.

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Информация о пострадавших пока не поступала, точные последствия еще будут устанавливать.

— Каждый день россияне цинично атакуют гражданских в Донецкой области — действуют, как настоящие террористы. В опасности – каждый, кто до сих пор остается в области, – подчеркнул глава ОВА.

Донецкая область остается одним из самых горячих участков фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются на бахмутском направлении.

По данным ОВА, всего с 24 февраля россияне убили 1 255 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 2 736. В настоящее время неизвестно количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Источник фото: скриншот из видео Павел Кириленко