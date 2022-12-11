Бахмут штурмуют каждый день: как ВСУ удается держать оборону города

Донецкая область остается самым горячим участком фронта, ведь россияне не прекращают попыток атаковать. На Новопавловском направлении артиллерийские и минометные обстрелы зафиксированы вблизи семи населенных пунктов. Еще пять городов оказались под огнем на Авдеевском направлении. Самым горячим остается направление Бахмутское.

Здесь под вражеские обстрелы попали более двух десятков населенных пунктов. В том числе, и сам Бахмут. Оккупанты сейчас просто стирают этот город с лица земли, превращая его во второй Мариуполь. Впрочем, наши защитники держат рубежи города. На восточных окраинах продолжаются танковые бои.

Одними из тех, кто сегодня защищает Бахмут, являются бойцы 24 бригады. Начало полномасштабного вторжения они встретили в Луганской области. Впоследствии отражали атаки на украинские города на Юге. В настоящее время в арсенале этих танкистов есть немало российской техники, которую они получили в ожесточенных боях.

– Мы берем технику РФ как трофей, на заводе ее чинят и передают на фронт. С тех пор как мы танк получили, то и воюем на нем. Если враг пришел с мечом к тебе в дом – он от этого меча и умрет. Так же и у нас. Враг пришел к нам с тем танком – он от этого танка и умирает, – говорит Матвей, военнослужащий ВСУ.

Кроме трофейного оружия, в Херсонской области наши герои спасли и четвероногую подругу — собаку Алису, которую рашисты жестоко бросили на произвол.

– Собака была под завалами. И мы ее забрали. Познакомились с ней, пошли к машине, открыли дверь, и она сразу забежала в машину. Так по сей день она с нами катается, – рассказывает Владимир, военнослужащий ВСУ.

Гордость берет от осознания, что такие прекрасные люди борются за свободу Украины и крепко держат оборону Бахмута. И цену за эту свободу олицетворяет и сам город.

Сегодня Бахмут не узнать. Одну из центральных улиц фактически сравняли с землей, нет ни одного уцелевшего дома, повсюду разрывы от российских снарядов и звуки взрывов. В общем, ситуация в центральной части города довольно символическая, ведь это ярко демонстрирует, какой ценой украинцам дается независимость.

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