Грудень, 13 в 11:52

Російський ворог мав дуже великий запас радянських боєприпасів 122-го, 152-го калібру до всіх систем реактивного вогню. Проте інтенсивна війна впродовж дев’яти місяців виснажує будь-які запаси.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

Саме тому окупанти намагаються розв’язати своє логістичне постачання і везуть снаряди з далеких.

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– Ми знаємо, що вони везуть боєприпаси із далеких регіонів. Крім того, намагаються пришвидшити виробництво. Також ми щодня намагаємося знищувати польові склади боєприпасів. Тому вони віддали команду, щоб ближче, ніж за 100 км до лінії фронту не розвантажувати боєприпаси, бо наразі артилерія – це один із головних елементів, які вони ще можуть застосовувати, – наголосив Сергій Череватий.

За його словами, за добу на Луганському і Бахмутському напрямках нашим воїнам вдалося знищити шість Градів противника.

Крім того, ЗСУ виходять на паритет, бо у росіян все менше боєприпасів та залпових систем, а ми беремо їх високоточною зброєю.

– Наші артилеристи більш вправні, а з отриманням сучасної техніки – більше результативні, – наголосив Сергій Череватий.

Бахмут наразі є найгарячішою точкою східного фронту, там зосереджено 12 російських дивізіонів, що, за словами Череватого, є занадто багато для одного регіону.

Кілька днів тому українські десантники розбили диверсійно-розвідувальну групу окупантів у районі Бахмута.