Декабрь, 11 в 18:23

Украинские защитники разбили диверсионно-разведывательную группу оккупантов в районе Бахмута Донецкой области.

Об этом в Telegram сообщили Десантно-штурмовые войска ВС Украины.

Отмечается, что россияне задействовали ДРГ для выявления системы обороны позиций ВСУ.

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– Подобраться к позициям 71-й отдельной егерской бригады ДШВ не получилось – всевидящие дроны обнаружили передвижение врага, а минометная батарея накрыла их точным огнем, — говорится в сообщении.

По подтвержденным данным, по меньшей мере два захватчика были ликвидированы.

Ранее стало известно, что спецназовцы СБУ выстрелом из ПЗРК уничтожили КамАЗ с 10 оккупантами.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 291-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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