Накрыли точным огнем: десантники разбили вражескую ДРГ в районе Бахмута
Украинские защитники разбили диверсионно-разведывательную группу оккупантов в районе Бахмута Донецкой области.
Об этом в Telegram сообщили Десантно-штурмовые войска ВС Украины.
Отмечается, что россияне задействовали ДРГ для выявления системы обороны позиций ВСУ.
– Подобраться к позициям 71-й отдельной егерской бригады ДШВ не получилось – всевидящие дроны обнаружили передвижение врага, а минометная батарея накрыла их точным огнем, — говорится в сообщении.
По подтвержденным данным, по меньшей мере два захватчика были ликвидированы.
Ранее стало известно, что спецназовцы СБУ выстрелом из ПЗРК уничтожили КамАЗ с 10 оккупантами.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 291-е сутки.
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