Декабрь, 13 в 19:39

Все чаще российские агрессоры для ударов по Украине используют стратегическую авиацию, а не корабли или наземные комплексы. Потому что Искандеры и Калибры — уже в дефиците, а вот ракет типа Х советского производства — все еще хватает. Но что это за самолеты? Это боевые машины семейства Ту. Факты Недели разобрались с их слабыми и сильными сторонами.

Чем Россия наносит ракетные удары по Украине

Бомбардировщик Ту-95 — один из символов Холодной войны. Именно такой самолет Россия использовала весной для запуска крылатых ракет в сторону Днепра, Ивано-Франковска или Одессы. И во время последней массированной атаки 5 декабря.

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Ту-95 создавался еще во времена Сталина. Мог подниматься в небо при любой погоде и уничтожать стратегические объекты в тылу врага. Но главное — атаковать противника ядерным оружием.

Необходимость стратегической авиации в Советском Союзе осознали сразу после Второй Мировой Войны, когда началось глобальное противостояние с США. Нужно было что-то, что смогло бы донести атомную бомбу до Вашингтона, поскольку межконтинентальных баллистических ракет еще не было. Вот тогда и создали Ту-95 Медведь. Он был принят на вооружение в 1955 году и должен был стать конкурентом американского В-52.

Турбовинтовой гигант может преодолевать до 14 тысяч километров. Хоть его оборудование и устаревшее, он все равно может наносить удары и нести много вреда.

В составе экипажа — семь человек, потому что компьютерных систем мало, все делается вручную. Этот самолет может нести до восьми ракет.

Советский авиапром на этой модели не остановился. Уже в 60-х создали новую боевую машину. Ракетоносец Ту-22М3, который имел уже реактивные двигатели и более серьезные характеристики.

Ту22М3 считается самым быстрым дальним бомбардировщиком в мире. Максимальная скорость достигает около 2000 км в час. Многорежимные крылья обеспечивают возможность полета на разных режимах. Он может расправлять крылья. Может менять стреловидность, что увеличивает его скорость.

Впрочем, в советское время именно этот самолет получил худшую репутацию среди других бомбардировщиков из-за своей высокой аварийности. Он сложен в управлении во время взлета и посадки. Ко всему, требует много внимания во время подготовки к боевому заданию.

Ракеты класса Х, а конкретно Х-22, разрабатывались под этот самолет. Чтобы установить их на него, нужна работа нескольких десятков техников в течение нескольких часов. Поэтому россияне долго готовятся, выбирают цели по несколько дней, а массовые удары осуществляют раз в неделю, а не ежедневно.

Несмотря на это, Россия активно использовала такие самолеты в Сирии, Грузии, Афганистане и Чечне. И использует в Украине. Именно ракетой с Ту-22 в июне захватчики попали и в ТРЦ Кременчуга. Хотя эти самолеты на самом деле предназначены не для ударов по объектам гражданской инфраструктуры, а для поражения авианосцев.

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Еще одна модель, которую россияне используют для ракетных бомбардировок Украины — это Ту-160. Тоже советская разработка.

Это самая мощная боевая машина в мире. Может нести одновременно до 12 ракет, лететь до 15000 километров и развивать скорость до 2000 километров в час. В кабине эта машина — также значительно современнее, чем ее предшественники.

Самолет значительно лучше управляется с помощью джойстика, а в его управлении значительно больше компьютерных систем. Он может нести на себе рекордную боевую нагрузку — 45 тонн.

— Шесть ракет они крепят вот так по кругу. Потом створочка открывается, ракета сходит вниз, барабан проворачивается, в нижнее положение выходит следующая ракета, включаются двигатели, и ракета ложится на курс. За 2 минуты самолет сбрасывает все 12 ракет, — говорит научный сотрудник авиационного музея Константин Полищук.

Для сравнения — флагман Черноморского Флота России Адмирал Макаров может нести всего восемь.

— Проще поднять в воздух 10 бомбардировщиков, чем выводить в море 10 кораблей, притом, что для рашистов вряд ли это завершится безнаказанно, — объясняет главный редактор Defence Express Олег Катков.

Но при этом самолеты сложнее обслуживать. Например, тот же Ту-160 — требует очень тщательного внимания к электронике.

— В самолете есть 130 различных компьютерных систем, которые контролируют разные системы, четырехкратное резервирование всех операций, очень много сложных агрегатов, которые нуждаются в совершенствовании. Это же не просто вынул и поставил, это требует согласования с другими приборами, — рассказывает Полищук.

Сколько у России бомбардировщиков

По данным Минобороны РФ, в России сейчас есть 50 самолетов Ту-95, 60 — Ту-22М3 и только 16-ть Ту-160. Хотя на самом деле цифры значительно меньше, говорит авиационный эксперт Валерий Романенко. Ту-160 реально чуть ли не вдвое меньше, как и Ту-22.

— В строю россияне имеют три с половиной полка на них, то есть общее количество до 35-40 самолетов максимально, — говорит Романенко.

Такая же ситуация и с ТУ-95.

— Их списочно, как рапортуют источники, — 50 штук. Но Россия имеет два полка, но один половинный. То есть, один полк 18-20 самолетов, и второй — половинный — это 10 в лучшем случае, — рассказывает эксперт.

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат говорит, что стратегическую авиацию россияне оберегают и близко не подпускают к украинским границам.

— Нет большой разницы, откуда наносить те удары. Если они могут наносить их из Волгодонска Ростовской области, они могут наносить их с Каспия, значительно дальше, ракеты, та же Х-101 имеет дальность 5500 км, то есть они могут выпустить ее прямо с аэродрома, где они базируются, — сказал Игнат.

После распада СССР новых боевых ТУ почти не делали. А потому в течение этого времени только списывали старые. И такого лома немало.

— Ту-95, то если посмотреть на базу Энгельс, спутниковые снимки, то видно, что рядом с пораженным самолетом стоит самолет без законцовок крыльев. Это на металлолом. Списанный. И если посмотреть там фотографии, где стоят самолеты крылом к крылу — тоже на металлолом. Боеготовые самолеты так не ставят, — говорит Романенко.

Вероятно, из-за недостатка боевых машин, этот устаревший лом россияне используют, чтобы пополнять свой авиапарк. Это при том, что под открытым небом он мог простоять несколько десятков лет.

— Они берут законсервированные самолеты, которые более-менее, и восстанавливают их, а не ремонтируют те, которые были повреждены, — объясняет авиационный эксперт.

Еще одна проблема — ракеты, носителями которых являются эти боевые ТУшки. Запас Х-22 и Х-555 постепенно заканчивается. А те, которых вдоволь хватает — Х-101 — не всегда подходят к бомбардировщикам советского периода. Ту-22М3 вообще не может их нести. Проблемы есть и с Ту-160.

— Раньше он нес 12 ракет Х-555, но Х-101 больше по размерам и по размаху фюзеляжа и просто не помещается в револьверную подвеску, которая у него во фюзеляже расположена. Например, ракеты Х101 Ту-95 из-за их увеличенных размеров не может нести вообще на внутренней подвеске. Поэтому они сделали совершенно идиотское решение — на турбовинтовом самолете два внешних пилона по две ракеты, — говорит Романенко.

На модернизацию нужны время и деньги. Кроме того, в РФ было всего три аэродрома, которые могли обслуживать эти боевые самолеты. Два из них недавно попали под обстрел дронов. Поэтому драгоценные бомбардировщики Россия переместила за несколько сотен километров дальше. На север — в Оленегорск. А это значит, что ракеты, выпущенные этими тушками будут лететь дольше, а сами машины — изнашиваться больше.

— Это астрономическая для них задача: надо перетасовать все силы — от зенитных комплексов до самолетов, это глобальный стратегический аспект. Они будут вынуждены уменьшить количество ЗРК и самолетов в прифронтовых районах, сделать эшелонированную оборону, — говорит Катков.

А значит, больше времени будет уходить и на подготовку к очередному ракетному запуску. Да и, учитывая недавние атаки на аэродромы, защищать бомбардировщики теперь россиянам придется тщательнее.