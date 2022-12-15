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Факты / Україна

В Херсоне ночью прогремела серия мощных взрывов

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
Вибух_чорний дим
Фото: Depositphotos

Ночью 15 декабря в Херсоне произошла серия мощных взрывов.

Под обстрел оккупантов, по свидетельствам очевидцев, областной центр попал ориентировочно в полтретьего ночи.

Били по освобожденному месяц назад городу захватчики из реактивных систем залпового огня.

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Официальные комментарии пока не поступали.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 295-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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