В Херсоне ночью прогремела серия мощных взрывов
Требует проверки
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Ночью 15 декабря в Херсоне произошла серия мощных взрывов.
Под обстрел оккупантов, по свидетельствам очевидцев, областной центр попал ориентировочно в полтретьего ночи.
Били по освобожденному месяц назад городу захватчики из реактивных систем залпового огня.
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