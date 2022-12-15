У Херсоні вночі прогриміла серія потужних вибухів
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Фото: Depositphotos
Уночі 15 грудня в Херсоні сталась серія потужних вибухів.
Під обстріл окупантів, за свідченнями очевидців, обласний центр потрапив орієнтовно о пів на третю ночі.
Гатили по звільненому місяць тому місту загарбники з реактивних систем залпового вогню.
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