У Херсоні вночі прогриміла серія потужних вибухів

Грудень, 15 в 6:08

Уночі 15 грудня в Херсоні сталась серія потужних вибухів.

Під обстріл окупантів, за свідченнями очевидців, обласний центр потрапив орієнтовно о пів на третю ночі.

Гатили по звільненому місяць тому місту загарбники з реактивних систем залпового вогню.

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