Украинские системы ПВО повысили свою эффективность до 80% — Резников

Декабрь, 15 в 21:34

Украинские системы противовоздушной обороны повысили свою эффективность с 50% в начале войны до 80% в декабре.

Это подтверждает атака РФ 5 декабря, когда Украина сбила 60 из 70 выпущенных ракет, сообщил министр обороны Алексей Резников в интервью The Guardian.

По словам Резникова, Украина использовала “комбинацию систем ПВО, подаренных партнерами, систем советских времен и перепрофилированных мобильных пулеметов для борьбы с угрозой”.

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Министр обороны подчеркнул, что серия украинских побед “создала нечто, выходящее за пределы дипломатического доверия между Украиной и ее партнерами”.

– Это нечто большее: вы поверили в нас и начали вкладывать оружие в Украину еще и потому, что вы хотите видеть после этой победы новую Украину, а не старую советскую, – сказал он.

Кроме того, Великобритания и другие западные союзники находятся в процессе обучения тысяч украинских военнослужащих, в то время как РФ, по словам Резникова, “использует только советские системы и учебные курсы”.