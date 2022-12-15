Українські системи ППО підвищили свою ефективність до 80% – Резніков

Грудень, 15 в 21:34

Українські системи протиповітряної оборони підвищили свою ефективність з 50% на початку війни до 80% у грудні.

Це підтверджує атака РФ 5 грудня, коли Україна збила 60 із 70 випущених ракет, повідомив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю The Guardian.

За словами Резнікова, Україна використала “комбінацію систем ППО, подарованих партнерами, систем радянської доби та перепрофільованих мобільних кулеметів для боротьби з загрозою”.

Зараз дивляться

Міністр оборони наголосив, що серія українських перемог “створила щось, що виходить за межі дипломатичної довіри між Україною та її партнерами”.

– Це щось більше: ви повірили в нас і почали вкладати зброю в Україну ще й тому, що ви хочете бачити після цієї перемоги нову Україну, а не стару радянську, – сказав він.

Крім того, Велика Британія та інші західні союзники перебувають у процесі навчання тисяч українських військовослужбовців, тоді як РФ, за словами Резнікова, “використовує лише радянські системи та навчальні курси”.