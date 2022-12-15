Декабрь, 15 в 20:23

С таким врагом как Россия не только нужно, но вполне возможно воевать до самого конца.

Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время телефонного разговора с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

– Актуализировал вопрос предоставления Силам обороны Украины вооружения, боеприпасов и техники, необходимых для сдерживания российской полномасштабной агрессии. Надеюсь на дальнейшую действенную поддержку в реализации планов Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, – сообщил Залужный по результатам разговора с Марком Милли.

Ранее Залужный заявил, что оккупанты могут возобновить широкое наступление в феврале, в лучшем случае в марте, а в худшем — в январе. Российская армия снова может попытаться захватить Киев.

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По словам Главнокомандующего ВСУ, несмотря на всю критику, российская мобилизация сработала.