Залужный о мобилизации РФ, наступлении на Киев и потребностях ВСУ: основное из интервью Economist

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный сделал ряд громких заявлений в интервью The Economist – о новом наступлении РФ на Киев, мобилизации в России, зимнем обострении войны, трех главных стратегиях ВСУ и многом другом.

Основные тезисы интервью Залужного The Economist – читайте в материале Факты ICTV.

Командующий оккупационных войск России в Украине Сергей Суровикин – типичный командир времен русского царя Петра I, госморда (властолюбивое, жестокое к подчиненным лицо, – Ред. ). Смотришь на него и понимаешь, что либо ты выполняешь задание, либо конец тебе. Украина давно поняла, что это так не работает.

Я доверяю своим генералам. С начала войны я десять уволил, потому что им было не до этого. Еще один застрелился .

Главное – не бояться врага. С ним можно и нужно бороться. И ни в коем случае нельзя откладывать это на завтра, потому что будут проблемы.

Россияне давно собирали свои ресурсы. По моим подсчетам, это 3,5-4 года интенсивного наращивания: люди, техника, боеприпасы . Я думаю, что у них были ресурсы на три месяца. Тот факт, что они их исчерпали и растратили, не достигнув практически никакого результата, свидетельствует о том, что их позиция была выбрана неправильно.

Они ищут способы остановить бои и получить паузу, обстреливая мирных жителей , оставляя наших жен и детей замерзать до смерти. Им это нужно для одной простой цели: им нужно время, чтобы собрать ресурсы и создать новый потенциал.

По состоянию на сегодняшний день ситуация на Донбассе непростая. Но стратегически – она беспроигрышна для российской армии . Вы видите бои на линии фронта протяженностью 1 500 км. Где-то более интенсивно, где-то менее, но они сдерживают наши войска, чтобы не дать нам перегруппироваться. То, что они сейчас сильно сражаются, это, конечно, очень плохо. Но это не решение стратегической проблемы. Это просто истощает Вооруженные силы Украины.

Как и во время Второй мировой войны, я не сомневаюсь, что где-то за Уралом готовят новые ресурсы . Они готовятся на 100%.

Наши три главные стратегические задачи – удержать рубежи и позиции, накопить ресурсы и получить достаточно ПВО и ПРО. Надо подготовиться к войне, которая может состояться в феврале, в лучшем случае в марте, а в худшем – в конце января. Она может начаться не на Донбассе, а в направлении Киева, в направлении Беларуси, не исключаю и южного направления.

Для того, чтобы добраться до Крыма, на сегодня нам нужно преодолеть расстояние в 84 км до Мелитополя . Мелитополь дал бы полный огневой контроль над наземным коридором, потому что оттуда мы уже можем обстреливать Крымский перешеек.

С имеющимися ресурсами я не могу проводить новые крупные операции, хотя мы сейчас работаем над таковой . Она уже в процессе, но вы этого еще не видите.

Я знаю, что могу победить этого врага. Но мне нужны ресурсы. Мне нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц . Тогда, я думаю, вполне реально выйти на рубежи 23 февраля.