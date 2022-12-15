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Факти / Україна

З таким ворогом як Росія потрібно воювати до самого кінця – Залужний

Валентина Чорна, редакторка стрічки
З таким ворогом як Росія потрібно воювати до самого кінця – Залужний
Фото: Генштаб ЗСУ

З таким ворогом як Росія не тільки потрібно, але й цілком можливо воювати до самого кінця.

Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час телефонної розмови із Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

– Актуалізував питання надання Силам оборони України озброєння, боєприпасів і техніки, необхідних для стримування російської повномасштабної агресії. Сподіваюся на подальшу дієву підтримку в реалізації планів Генерального штабу Збройних Сил України, – повідомив Залужний за результатами розмови з Марком Міллі.

Раніше Залужний заявив, що окупанти можуть відновити широкий наступ у лютому, у кращому випадку у березні, а в гіршому – у січні. Російська армія знову може спробувати захопити Київ.

Зараз дивляться

За словами Головнокомандувача ЗСУ, не дивлячись на усю критику, російська мобілізація спрацювала.

Читайте
Залужний про мобілізацію РФ, наступ на Київ та потреби ЗСУ: основне з інтерв’ю Economist

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