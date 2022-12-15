Грудень, 15 в 20:23

З таким ворогом як Росія не тільки потрібно, але й цілком можливо воювати до самого кінця.

Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час телефонної розмови із Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

– Актуалізував питання надання Силам оборони України озброєння, боєприпасів і техніки, необхідних для стримування російської повномасштабної агресії. Сподіваюся на подальшу дієву підтримку в реалізації планів Генерального штабу Збройних Сил України, – повідомив Залужний за результатами розмови з Марком Міллі.

Раніше Залужний заявив, що окупанти можуть відновити широкий наступ у лютому, у кращому випадку у березні, а в гіршому – у січні. Російська армія знову може спробувати захопити Київ.

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За словами Головнокомандувача ЗСУ, не дивлячись на усю критику, російська мобілізація спрацювала.