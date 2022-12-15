Залужний про мобілізацію РФ, наступ на Київ та потреби ЗСУ: основне з інтерв’ю Economist

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний зробив ряд гучних заяв в інтерв’ю The Economist – про новий наступ РФ на Київ, мобілізацію в Росії, зимове загострення війни, три головні стратегії ЗСУ та багато іншого.

Основні тези інтерв’ю Залужного для The Economist – читайте в матеріалі Факти ICTV.

Командувач окупаційних військ Росії в Україні Сергій Суровікін – типовий командир часів російського царя Петра I, держиморда (властолюбна, жорстока до підлеглих особа, – Ред. ). Дивишся на нього і розумієш, що або ти виконуєш завдання, або тобі кінець. Україна давно зрозуміла, що це так не працює.

Я довіряю своїм генералам. З початку війни я десятьох звільнив, бо їм було не до цього. Ще один застрелився .

Головне – не боятися ворога. З ним можна і треба боротися. І ні в якому разі не можна відкладати це на завтра, бо будуть проблеми.

Росіяни давно збирали свої ресурси. За моїми підрахунками, це 3,5-4 роки інтенсивного нарощування: люди, техніка, боєприпаси . Я думаю, що вони мали ресурсів на три місяці. Той факт, що вони їх вичерпали та змарнували, не досягнувши практично жодного результату, свідчить про те, що їхня позиція була обрана неправильно.

Вони шукають способи зупинити бої та отримати паузу , обстрілюючи мирних жителів, залишаючи наших дружин і дітей замерзати на смерть. Їм це потрібно для однієї простої мети: їм потрібен час, щоб зібрати ресурси та створити новий потенціал.

Станом на сьогодні ситуація на Донбасі непроста. Але стратегічно – вона безпрограшна для російської армії . Ви бачите бої на лінії фронту протяжністю 1500 км. Десь більш інтенсивно, десь менш інтенсивно, але вони стримують наші війська, щоб не дати нам перегрупуватися. Те, що вони зараз сильно воюють, це, звичайно, дуже погано. Але це не вирішення стратегічної проблеми. Це просто виснажує Збройні сили України.

Як і під час Другої світової війни, я не сумніваюся, що десь за Уралом готують нові ресурси . Вони готуються на 100%.

Наші три головні стратегічні завдання – утримати рубежі та позиції, накопичити ресурси та отримати достатньо ППО і ПРО. Треба підготуватися до війни, яка може відбутися в лютому, в кращому випадку в березні, а в гіршому – наприкінці січня. Вона може початися не на Донбасі, а в напрямку Києва , в напрямку Білорусі, не виключаю і південного напрямку.

Для того, щоб дістатися Криму, на сьогодні нам потрібно подолати відстань у 84 км до Мелітополя . Мелітополь дав би нам повний вогневий контроль над наземним коридором, тому що звідти ми вже можемо обстрілювати Кримський перешийок.

З наявними ресурсами я не можу проводити нові великі операції , хоча ми зараз працюємо над такою. Вона уже в процесі, але ви цього ще не бачите.

Я знаю, що можу перемогти цього ворога. Але мені потрібні ресурси. Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць . Тоді, думаю, цілком реально вийти на рубежі 23 лютого.