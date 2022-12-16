Декабрь, 16 в 18:26

Россия может готовить новые ракетные удары по Украине, чтобы принудить Киев к переговорам.

Об этом сообщил советник министра обороны Украины Юрий Сак.

По его словам, сегодняшние российские обстрелы не стали неожиданностью, поскольку о них предупреждали в течение нескольких недель. Он также отметил, что такие атаки “вряд ли будут последними”.

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— Это была стратегия за последние два месяца. Столкнувшись с поражениями на поле боя, ори пытаются это компенсировать, создать условия, чтобы принудить Украину к переговорам. Этого не будет. Это не сработает, – подчеркнул Сак.

Он также отметил, что обстрелы РФ являются сигналом для западных партнеров о том, что в Украине нужно больше систем ПВО для защиты.

В пятницу, 16 декабря, Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Целями страны-агрессора стали объекты критической инфраструктуры. Украинские защитники сбили 60 из 76 ракет, выпущенных россиянами. По всей стране были ведены экстренные отключения света.