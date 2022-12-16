Грудень, 16 в 18:26

Росія може готувати нові ракетні удари по Україні, щоб примусити Київ до переговорів.

Про це повідомив радник міністра оборони України Юрій Сак.

За його словами, сьогоднішні російські обстріли не стали несподіванкою, оскільки про них попереджали протягом декількох тижнів. Він також зазначив, що такі атаки “навряд чи будуть останніми”.

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– Це була стратегія протягом останніх двох місяців. Зіткнувшись з поразками на полі бою, вони намагатимуться це компенсувати, створити умови, щоб змусити Україну до переговорів. Цього не буде. Це не спрацює, – наголосив Сак.

Він також відзначив, що обстріли РФ є сигналом для західних партнерів про те, що Україна потребує більше систем ППО для захисту.

У п’ятницю, 16 грудня, Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Цілями країни-агресорки стали об’єкти критичної інфраструктури. Українські захисники збили 60 із 76 ракет, випущених росіянами. По всій країні були введені екстрені відключення світла.