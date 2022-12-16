Декабрь, 16 в 0:01

Народную депутатку от запрещенной партии Опозиційна платформа — За життя Наталию Королевскую подозревают в незаконном обогащении на 49,6 млн грн.

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Национального агентства по предотвращению коррупции.

В НАПК отметили, что Королевская умышленно внесла недостоверные данные в декларацию за 2020 год, отличающиеся от правдивых на 3,8 млн грн. Такие факты касаются имения отца Королевской, земельного участка под Москвой и возможного уклонения от налогов.

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В декларации за 2020 год Королевская указала право пользования земельным участком площадью 0,2258 га и расположенным на нем домом площадью 614,6 м² в Киевской области, которые оформлены на отца нардепки.

Два дома и четыре земельных участка, размещенные рядом, согласно спутниковым снимкам представляют собой единый комплекс, огражденный сплошным забором.

Жилищный комплекс был приобретен в собственность путем заключения ипотечного договора на основе договора ссуды с кипрской компанией на сумму $2 млн. Сумма обеспечения по договору составила в общем 49 млн грн, в то же время сумма доходов отца Королевской с 1998 по 2013 год составила всего 165 тыс. грн.

По требованию НАПК Королевская не смогла объяснить, откуда у ее отца такие средства.

Кроме того, Королевская не указала в декларации, что с 2005 года владеет земельным участком в Московской области России стоимостью свыше 2 млн рублей.

Также НАПК подозревает, что нардепка уклонялась от уплаты налогов: она задекларировала за 2020 год около 27 млн грн наличными, что не подтверждено источниками доходов.

НАПК пришлет материалы по Королевской в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Планируется внести сведения в Единый реестр досудебных расследований за декларирование недостоверной информации и незаконное обогащение.

Информацию о возможном уклонении от уплаты налогов НАПК направит в Бюро экономической безопасности.