Грудень, 16 в 0:01

Народну депутатку від забороненої партії Опозиційна платформа – За життя Наталію Королевську підозрюють у незаконному збагаченні на 49,6 млн грн.

Про це свідчать результати моніторингу Національного агентства з питань запобігання корупції.

У НАЗК зазначили, що Королевська умисно внесла недостовірні дані в декларацію за 2020 рік, які відрізняються від правдивих на 3,8 млн грн. Такі факти стосуються маєтка батька Королевської, земельної ділянки під Москвою та можливого ухилення від сплати податків.

Зараз дивляться

У декларації за 2020 рік Королевська зазначила право користування земельною ділянкою площею 0,2258 га та розташованим на ній будинком площею 614,6 м² на Київщині, які оформлені на батька нардепки.

Два будинки і чотири земельні ділянки, розміщені поруч, згідно із супутниковими знімками являють собою єдиний комплекс, огороджений суцільним парканом.

Житловий комплекс був набутий у власність шляхом укладання іпотечного договору на основі договору позики з кіпрською компанією на суму $2 млн. Сума забезпечення за договором становила всього 49 млн грн, водночас сума доходів батьків Королевської з 1998 по 2013 рік становила лише 165 тис. грн.

На вимогу НАЗК Королевська не змогла пояснити, звідки у її батьків такі кошти.

Крім того, Королевська не вказала в декларації, що з 2005 року володіє земельною ділянкою в Московській області Росії вартістю понад 2 млн рублів.

Також НАЗК підозрює, що нардепка ухилялася від сплати податків: вона задекларувала за 2020 рік близько 27 млн грн готівкою, що не підтверджено джерелами доходів.

НАЗК надішле матеріали щодо Королевської до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Планується внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за та .

Інформацію про можливе ухилення від сплати податків НАЗК надішле до Бюро економічної безпеки.