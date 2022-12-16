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Факты / Україна

РФ принудительно вывозит детей с оккупированных территорий на “лечение” и промывает мозги пропагандой — ЦНС

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Депортація
Фото: Depositphotos

Россияне продолжают использовать “оздоровление” украинских детей, как основание для депортации и дальнейшей промывки мозгов. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

— Оккупанты проводят тотальные медобследования украинских детей, чтобы направить их на принудительное “лечение” в детские лагеря. Так, накануне оккупанты вывезли 40 детей из Лисичанска и Северодонецка в Ставропольский край РФ, — говорится в сообщении.

В дальнейшем детей не возвращают родителям, пока они сами не приедут за ними. Дальше семью не отпускают назад, потому что на оккупированных территориях россияне ввели военное положение. В лучшем случае, детям в лагере просто промывают мозги российской пропагандой.

Центр национального сопротивления призывает родителей уехать с временно оккупированных территорий и не становиться заложником врага.

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Источник: Центр національного спротиву

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