РФ примусово вивозить дітей з окупованих територій на “лікування” та промиває мізки пропагандою — ЦНС

Грудень, 16 в 8:20

Росіяни продовжують використовувати “оздоровлення” українських дітей, як підставу для депортації та подальшого промивання мізків. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

– Окупанти проводять тотальні медобстеження українських дітей, щоби направити їх на примусове “лікування” в дитячі табори. Так, напередодні окупанти вивезли 40 дітей з Лисичанська та Сєвєродонецька до Ставропольського краю РФ, – йдеться у повідомленні.

Надалі дітей або не повертають батькам, поки вони самі не приїдуть за ними. Далі родину не відпускають назад, бо на окупованих територія росіяни ввели воєнний стан. В кращому ж випадку, дітям в таборі просто промивають мізки російською пропагандою.

Центр національного спротиву закликає батьків виїхати з тимчасово окупованих територій й не ставати заручником ворога.

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Джерело: Центр національного спротиву