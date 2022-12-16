После ударов ВСУ: в Токмаке начали работать мобильные крематории РФ – Генштаб
В Токмаке Запорожской области зафиксирована работа российских мобильных крематориев.
Об этом сообщили 16 декабря в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
В Генштабе ВСУ уточнили данные после ударов Сил обороны 14 декабря.
Согласно данным украинской стороны, в тот день только в районе Токмака было уничтожено до десяти единиц военной техники разного типа.
Около 180 военнослужащих армии РФ получили ранения.
Тем временем в Лазурном Херсонской области было уничтожено около трех десятков оккупантов.
По данным Генштаба ВСУ, в данный момент россияне для того, чтобы восполнить потери, продолжают агитировать срочников на службу по контракту.
– В частности, такие процессы продолжаются в подразделениях 1 танковой армии Западного военного округа, – отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Известно, что авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла:
- 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,
- три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов РФ.
Также наши защитники сбили два беспилотника типа Орлан-10.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили:
- пять пунктов управления,
- четыре района сосредоточения личного состава противника,
- шесть артиллерийских позиций,
- два склада боеприпасов,
- склад горюче-смазочных материалов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 296-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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