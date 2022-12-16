Декабрь, 16 в 8:04

В Токмаке Запорожской области зафиксирована работа российских мобильных крематориев.

Об этом сообщили 16 декабря в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

В Генштабе ВСУ уточнили данные после ударов Сил обороны 14 декабря.

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Согласно данным украинской стороны, в тот день только в районе Токмака было уничтожено до десяти единиц военной техники разного типа.

Около 180 военнослужащих армии РФ получили ранения.

Тем временем в Лазурном Херсонской области было уничтожено около трех десятков оккупантов.

По данным Генштаба ВСУ, в данный момент россияне для того, чтобы восполнить потери, продолжают агитировать срочников на службу по контракту.

– В частности, такие процессы продолжаются в подразделениях 1 танковой армии Западного военного округа, – отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Известно, что авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла:

22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,

три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов РФ.

Также наши защитники сбили два беспилотника типа Орлан-10.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили:

пять пунктов управления,

четыре района сосредоточения личного состава противника,

шесть артиллерийских позиций,

два склада боеприпасов,

склад горюче-смазочных материалов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 296-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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