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Факты / Україна

После ударов ВСУ: в Токмаке начали работать мобильные крематории РФ – Генштаб

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

В Токмаке Запорожской области зафиксирована работа российских мобильных крематориев.

Об этом сообщили 16 декабря в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

В Генштабе ВСУ уточнили данные после ударов Сил обороны 14 декабря.

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Согласно данным украинской стороны, в тот день только в районе Токмака было уничтожено до десяти единиц военной техники разного типа.

Около 180 военнослужащих армии РФ получили ранения.

Тем временем в Лазурном Херсонской области было уничтожено около трех десятков оккупантов.

По данным Генштаба ВСУ, в данный момент россияне для того, чтобы восполнить потери, продолжают агитировать срочников на службу по контракту.

– В частности, такие процессы продолжаются в подразделениях 1 танковой армии Западного военного округа, – отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Известно, что авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла:

  • 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,
  • три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов РФ.

Также наши защитники сбили два беспилотника типа Орлан-10.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили:

  • пять пунктов управления,
  • четыре района сосредоточения личного состава противника,
  • шесть артиллерийских позиций,
  • два склада боеприпасов,
  • склад горюче-смазочных материалов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 296-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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