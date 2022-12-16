Декабрь, 16 в 12:00

По состоянию на 11:00 16 декабря 2022 года оккупанты выпустили по территории Украины 60 ракет.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По словам Игната, враг запускал ракеты с самолетов Ту-97 (ракеты Х-555 и Х-101). Также известно о пуске Калибров с Черного моря.

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Также враг запустил ракеты С-300 и Х-22 с бомбардировщиков Ту-22Мз.

— Враг хотел массово рассредоточить внимание противовоздушной обороны, держать нас в определенном напряжении, чтобы как можно больше его орудий-убийц — ракет — полетели и поразили свои цели, — отметил Игнат.

Также в небе замечено присутствие МиГ-31К, носителей Кинжалов.

Игнат добавил, что наша противовоздушная оборона сработала неплохо, однако пока точное количество сбитых вражеских ракет неизвестно.

— Противовоздушная оборона сработала неплохо, результаты мы сообщим, — сказал Игнат.