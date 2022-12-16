Грудень, 16 в 12:34

З кожною новою ракетною атакою Росія сподівається змінити хід війни на свою користь, проте їй цього не вдасться.

Про це заявила заступниця глави Міноборони Ганна Маляр.

З кожним наступним ракетним ударом Кремль сподівається занурити нас в тотальну темряву. З кожним наступним ракетним ударом країна-терорист сподівається зламати українців, перетворивши нашу націю на таких же рабів системи, як і росіяни, – написала вона.

Вона зазначила, що ці спроби раз за разом виявляються марними, а українці всьому світові доводять, що свобода і воля – це частина ДНК нашої нації.

Зараз дивляться

Саме тому Росія програла цю війну в той самий день, коли почала її, – наголосила Маляр.

У п’ятницю вранці, 16 грудня, Росія завдала нового масованого ракетного удару по Україні. Цілями низки ударів терористів стали об’єкти критичної інфраструктури.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що станом на 11:00 окупанти випустили по території України 60 ракет.

Джерело: Ганна Маляр