Маркушин удалил заявление об отключении света в Киевской области во время воздушных тревог
Мэр Ирпеня Александр Маркушин сообщает, что по всей Киевской области будут отключать электроэнергию во время воздушных тревог. Это планируют делать для того, чтобы избежать возможных серьезных аварий.
– Когда продолжается воздушная тревога, полностью ДТЭК будет выключать всю область. И когда у вас нет даже 4 часа света, а его уже должны включить и раздается воздушная тревога, так же не будет света до окончания воздушной тревоги, – объяснил он.
По словам Маркушина, если не будет “прилетов” во время воздушной тревоги, свет жителям будут включать поочередно.
Позже мэр Ирпеня Александр Маркушин удалил со своего канала в Telegram заявление об отключении света в Киевской области во время воздушных тревог.
Вместо этого он опубликовал официальное сообщение ДТЭК, в котором сказано, что компания не принимает решения об ограничении электроснабжения – они происходят только при необходимости, когда необходимо сбалансировать энергосистему и есть соответствующее распоряжение от операторов энергосистемы НЭК Укрэнерго.
– В зависимости от этих распоряжений происходят стабилизационные (согласно графикам) или экстренные (без графиков) отключения, – говорится в сообщении.
16 декабря россияне массированно обстреляли территорию Украины. В Киевской области повредили объект критической инфраструктуры, а также девять частных домов. В части общин – перебои со связью, тепло- и водоснабжением.