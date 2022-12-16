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Факты / Україна

Маркушин удалил заявление об отключении света в Киевской области во время воздушных тревог

Анастасия Гевко, редактор ленты
Маркушин удалил заявление об отключении света в Киевской области во время воздушных тревог
Фото: Pixabay

Мэр Ирпеня Александр Маркушин сообщает, что по всей Киевской области будут отключать электроэнергию во время воздушных тревог. Это планируют делать для того, чтобы избежать возможных серьезных аварий.

– Когда продолжается воздушная тревога, полностью ДТЭК будет выключать всю область. И когда у вас нет даже 4 часа света, а его уже должны включить и раздается воздушная тревога, так же не будет света до окончания воздушной тревоги, – объяснил он.

По словам Маркушина, если не будет “прилетов” во время воздушной тревоги, свет жителям будут включать поочередно.

Позже мэр Ирпеня Александр Маркушин удалил со своего канала в Telegram заявление об отключении света в Киевской области во время воздушных тревог.

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Вместо этого он опубликовал официальное сообщение ДТЭК, в котором сказано, что компания не принимает решения об ограничении электроснабжения – они происходят только при необходимости, когда необходимо сбалансировать энергосистему и есть соответствующее распоряжение от операторов энергосистемы НЭК Укрэнерго.

– В зависимости от этих распоряжений происходят стабилизационные (согласно графикам) или экстренные (без графиков) отключения, – говорится в сообщении.

16 декабря россияне массированно обстреляли территорию Украины. В Киевской области повредили объект критической инфраструктуры, а также девять частных домов. В части общин – перебои со связью, тепло- и водоснабжением.

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Источник: РБК-Украина
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