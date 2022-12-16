Маркушин видалив заяву про відключення світла на Київщині під час повітряних тривог
Мер Ірпеня Олександр Маркушен повідомляє, що по всій Київській області вимикатимуть електроенергію під час повітряних тривог. Це планують робити для того, щоб уникнути імовірних серйозних аварій.
– Коли триває повітряна тривога, повністю ДТЕК вимикатиме всю область. І коли у вас немає навіть 4 години світла, а його вже мають включити й лунає повітряна тривога, так само не буде світла до закінчення повітряної тривоги, – пояснив він.
За словами Маркушина, якщо не буде “прильотів” під час повітряної тривоги, світло мешканцям вмикатимуть по черзі.
Пізніше мер Ірпеня Олександр Маркушин видалив зі свого каналу в Telegram заяву щодо відключення світла у Київській області під час повітряних тривог.
Натомість він опублікував офіційне повідомлення ДТЕК, в якому сказано, що компанія не приймає рішення про обмеження електропостачання – вони відбуваються лише за потреби, коли необхідно збалансувати енергосистему і є відповідне розпорядження від операторів енергосистеми НЕК Укренерго.
– В залежності від цих розпорядження відбуваються стабілізаційні (згідно із графіками) або екстрені (без графіків) відключення, – йдеться у повідомленні.
16 грудня росіяни масовано обстріляли територію України. В Київській області пошкодило об’єкт критичної інфраструктури, а також дев’ять приватних будинків. В частині громад – перебої зі зв’язком, тепло– та водопостачанням.