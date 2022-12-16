Грудень, 16 в 16:29

Мер Ірпеня Олександр Маркушен повідомляє, що по всій Київській області вимикатимуть електроенергію під час повітряних тривог. Це планують робити для того, щоб уникнути імовірних серйозних аварій.

– Коли триває повітряна тривога, повністю ДТЕК вимикатиме всю область. І коли у вас немає навіть 4 години світла, а його вже мають включити й лунає повітряна тривога, так само не буде світла до закінчення повітряної тривоги, – пояснив він.

За словами Маркушина, якщо не буде “прильотів” під час повітряної тривоги, світло мешканцям вмикатимуть по черзі.

Пізніше мер Ірпеня Олександр Маркушин видалив зі свого каналу в Telegram заяву щодо відключення світла у Київській області під час повітряних тривог.

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Натомість він опублікував офіційне повідомлення ДТЕК, в якому сказано, що компанія не приймає рішення про обмеження електропостачання – вони відбуваються лише за потреби, коли необхідно збалансувати енергосистему і є відповідне розпорядження від операторів енергосистеми НЕК Укренерго.

– В залежності від цих розпорядження відбуваються стабілізаційні (згідно із графіками) або екстрені (без графіків) відключення, – йдеться у повідомленні.

16 грудня росіяни масовано обстріляли територію України. В Київській області пошкодило об’єкт критичної інфраструктури, а також дев’ять приватних будинків. В частині громад – перебої зі зв’язком, тепло– та водопостачанням.