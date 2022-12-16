В Киеве слышны взрывы: работает ПВО
Подтверждено
Фото: Depositphotos
В Киеве во время воздушной тревоги раздалось несколько взрывов.
Обновлено в 09:15
Как сообщили в Киевской городской военной администрации, в столице работает наша противовоздушная оборона.
Сейчас смотрят
Жителей города просят сохранять спокойствие и не выходить из укрытий.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил про взрывы в Деснянском районе – все службы едут на место. Впоследствии сообщил о взрывах в Днепровском районе.
Сейчас известно о взрывах в Харькове, Киевской области, Днепропетровской области.
По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, россияне выпустили более 60 ракет. Запуски произошли из стратегической авиации и флота.
В Черкасской, Днепропетровской, Житомирской и Кировоградской областях сообщили о превентивных отключениях света.