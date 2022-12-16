Декабрь, 16 в 9:38

В Киеве во время воздушной тревоги раздалось несколько взрывов.

Обновлено в 09:15

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, в столице работает наша противовоздушная оборона.

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Жителей города просят сохранять спокойствие и не выходить из укрытий.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил про взрывы в Деснянском районе – все службы едут на место. Впоследствии сообщил о взрывах в Днепровском районе.

Сейчас известно о взрывах в Харькове, Киевской области, Днепропетровской области.

По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, россияне выпустили более 60 ракет. Запуски произошли из стратегической авиации и флота.

В Черкасской, Днепропетровской, Житомирской и Кировоградской областях сообщили о превентивных отключениях света.