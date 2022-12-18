Атомная генерация до сих пор ограничена — Энергоатом
Генерация атомными электростанциями до сих пор ограничена после массированного ракетного обстрела 16 декабря.
Как сообщает Энергоатом, в воскресенье, 18 декабря, по состоянию на 13:00 работают все девять энергоблоков украинских АЭС, которые расположены на контролируемой Украиной территории.
Однако суммарная мощность двух блоков ограничивается более чем 600 МВт из-за неготовности энергосистемы принять от них весь возможный объем электроэнергии, потому что энергетическую инфраструктуру еще не восстановили после массированной атаки 16 декабря.
— Ожидаем обновления этой инфраструктуры для возможности как можно более быстрой выдачи полной имеющейся мощности из отечественных АЭС, — говорится в сообщении Энергоатома.
Напомним, Укрэнерго сообщило, что все АЭС на подконтрольной Украине территории вышли на плановую мощность.
В результате российских ракетных обстрелов 16 декабря по объектам критической инфраструктуры в энергосистеме Украины возник значительный дефицит. Во всех областях стали вводиться экстренные отключения света.
Источник: Энергоатом
Фото: Энергоатом