Декабрь, 18 в 16:31

Генерация атомными электростанциями до сих пор ограничена после массированного ракетного обстрела 16 декабря.

Как сообщает Энергоатом, в воскресенье, 18 декабря, по состоянию на 13:00 работают все девять энергоблоков украинских АЭС, которые расположены на контролируемой Украиной территории.

Однако суммарная мощность двух блоков ограничивается более чем 600 МВт из-за неготовности энергосистемы принять от них весь возможный объем электроэнергии, потому что энергетическую инфраструктуру еще не восстановили после массированной атаки 16 декабря.

Сейчас смотрят

— Ожидаем обновления этой инфраструктуры для возможности как можно более быстрой выдачи полной имеющейся мощности из отечественных АЭС, — говорится в сообщении Энергоатома.

Напомним, Укрэнерго сообщило, что все АЭС на подконтрольной Украине территории вышли на плановую мощность.

В результате российских ракетных обстрелов 16 декабря по объектам критической инфраструктуры в энергосистеме Украины возник значительный дефицит. Во всех областях стали вводиться экстренные отключения света.

Источник: Энергоатом

Фото: Энергоатом