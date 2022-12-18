Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Атомная генерация до сих пор ограничена — Энергоатом

Евгения Грейс, редактор ленты
Рівненська АЕС

Генерация атомными электростанциями до сих пор ограничена после массированного ракетного обстрела 16 декабря.

Как сообщает Энергоатом, в воскресенье, 18 декабря, по состоянию на 13:00 работают все девять энергоблоков украинских АЭС, которые расположены на контролируемой Украиной территории.

Однако суммарная мощность двух блоков ограничивается более чем 600 МВт из-за неготовности энергосистемы принять от них весь возможный объем электроэнергии, потому что энергетическую инфраструктуру еще не восстановили после массированной атаки 16 декабря.

Сейчас смотрят

— Ожидаем обновления этой инфраструктуры для возможности как можно более быстрой выдачи полной имеющейся мощности из отечественных АЭС, — говорится в сообщении Энергоатома.

Напомним, Укрэнерго сообщило, что все АЭС на подконтрольной Украине территории вышли на плановую мощность.

В результате российских ракетных обстрелов 16 декабря по объектам критической инфраструктуры в энергосистеме Украины возник значительный дефицит. Во всех областях стали вводиться экстренные отключения света.

Читайте
Взрывы в Херсоне и возобновление энергоснабжения по Украине: что происходит на 297-й день войны (онлайн)

Источник: Энергоатом

Фото: Энергоатом

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка