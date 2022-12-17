Перебои с электроснабжением и обсуждение передачи ЗРК Patriot Украине: что происходит на 297-й день войны (онлайн)
Россия осуществила очередной массированный ракетный обстрел украинских объектов инфраструктуры. Воздушным силам ВСУ удалось сбить 60 из более 70 ракет. Впрочем, враг смог попасть в энергообъекты в пяти областях;
Из-за обстрелов компания Укрэнерго ввела режим чрезвычайной ситуации, но уже под вечер приняла решение об отмене этого режима;
В Киеве из-за обстрелов до конца дня прекратил работу метрополитен;
Греция готова предоставить Украине С-300 в обмен на Patriot от США;
The Insider со ссылкой на экс-командира подразделения ЧВК Вагнера сообщает, что вагнеровцы казнили по меньшей мере 10 отказников.
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