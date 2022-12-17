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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Перебои с электроснабжением и обсуждение передачи ЗРК Patriot Украине: что происходит на 297-й день войны (онлайн)

Перебои с электроснабжением и обсуждение передачи ЗРК Patriot Украине: что происходит на 297-й день войны (онлайн)

Россия осуществила очередной массированный ракетный обстрел украинских объектов инфраструктуры. Воздушным силам ВСУ удалось сбить 60 из более 70 ракет. Впрочем, враг смог попасть в энергообъекты в пяти областях;

Из-за обстрелов компания Укрэнерго ввела режим чрезвычайной ситуации, но уже под вечер приняла решение об отмене этого режима;

В Киеве из-за обстрелов до конца дня прекратил работу метрополитен;

Греция готова предоставить Украине С-300 в обмен на Patriot от США;

The Insider со ссылкой на экс-командира подразделения ЧВК Вагнера сообщает, что вагнеровцы казнили по меньшей мере 10 отказников.

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00:15 - 17 декабря

Соединенные Штаты Америки пока не видят признаков подготовки нового наступления российских оккупационных войск на Киев, однако внимательно отслеживают развитие ситуации.

Об этом сообщил сегодня во время общения с журналистами координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США в Белом доме Джон Кирби.

Он отметил, что Кремль не отказался от первоначальных максималистских целей по отношению к Украине.

– Мы не увидели ничего, чтобы свидетельствовало о том, что Путин отошел от своих максималистских целей по отношению к Украине… Мы не видим никаких признаков того, что произойдет неизбежное наступление на Киев, но мы внимательно следим за этим, — подчеркнул Кирби.

Он добавил, что ничто не указывает на серьезные намерения российского диктатора Владимира Путина завершить войну против Украины с помощью дипломатии или переговорного процесса.

– На самом деле все, что он делает, свидетельствует об обратном. Он продолжает покупать беспилотники у Ирана, теперь стремится углубить отношения с Ираном в сфере обороны, продолжает искать источники боеприпасов в других уголках мира, – рассказал Кирби.

Источник: Defense One

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