Грудень, 18 в 16:31

Генерація атомними електростанціями досі обмежена після масованого ракетного обстрілу 16 грудня.

Як повідомляє Енергоатом, у неділю, 18 грудня, станом на 13:00 працюють всі дев’ять енергоблоків українських АЕС, які розташовані на контрольованій Україною території.

Однак сумарна потужність двох блоків обмежується на понад 600 МВт через неготовність енергосистеми прийняти від них весь можливий обсяг електроенергії, бо енергетичну інфраструктуру ще не відновили після масованої атаки 16 грудня.

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– Очікуємо поновлення цієї інфраструктури для можливості якомога швидшої видачі повної наявної потужності з вітчизняних АЕС, – йдеться у повідомленні Енергоатому.

Нагадаємо, Укренерго повідомило, що всі АЕС на підконтрольній Україні території вийшли на планову потужність.

Унаслідок російських ракетних обстрілів 16 грудня по об’єктах критичної інфраструктури в енергосистемі України виник значний дефіцит. У всіх областях почали запроваджувати екстрені відключення світла.

Джерело: Енергоатом

Фото: Енергоатом