Декабрь, 18 в 10:18

Утром 18 декабря в Херсоне гремят взрывы.

Об этом с места событий передают местные жители.

Воздушная тревога в регионе пока не объявлена.

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Пока неизменно “красными” на карте воздушных тревог остаются Луганская область (с 19:45 4 апреля) и временно оккупированный Крым (с 00:22 11 декабря).

Официальные комментарии от областной военной администрации еще не поступали.

Зато есть информация о том, как прошли сутки в Херсоне и области накануне.

По данным руководителя ОВА Ярослава Янушевича, российские оккупанты обстреляли территорию региона в течение 17 декабря 54 раза.

Мирные населенные пункты области страдали от атак вражеской артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов, танков и снайперского огня.

Враг в который раз обстрелял жилые кварталы Херсона. Попали захватчики в медицинское учреждение, частные и многоквартирные дома.

В субботу из-за российских обстрелов погибли три человека.

Шесть жителей Херсонской области получили ранения разной степени тяжести.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 298-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ярослав Янушевич