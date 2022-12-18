Без объявленной тревоги: в Херсоне раздаются взрывы
Утром 18 декабря в Херсоне гремят взрывы.
Об этом с места событий передают местные жители.
Воздушная тревога в регионе пока не объявлена.
Пока неизменно “красными” на карте воздушных тревог остаются Луганская область (с 19:45 4 апреля) и временно оккупированный Крым (с 00:22 11 декабря).
Официальные комментарии от областной военной администрации еще не поступали.
Зато есть информация о том, как прошли сутки в Херсоне и области накануне.
По данным руководителя ОВА Ярослава Янушевича, российские оккупанты обстреляли территорию региона в течение 17 декабря 54 раза.
Мирные населенные пункты области страдали от атак вражеской артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов, танков и снайперского огня.
Враг в который раз обстрелял жилые кварталы Херсона. Попали захватчики в медицинское учреждение, частные и многоквартирные дома.
В субботу из-за российских обстрелов погибли три человека.
Шесть жителей Херсонской области получили ранения разной степени тяжести.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 298-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Ярослав Янушевич