Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Все домой хотят, даже чеченцы: оккупант о ситуации на фронте и потерях

Малиновская Ангелина, редактор ленты
окупант
Фото: Depositphotos

В перехваченном украинской разведкой разговоре российских военнослужащий рассказывает о потерях на фронте.

— Пацаны “лево” стоят, там 200-тых б*ять каждый день вывозят. Все домой хотят, просто все… Мужики, чеченцы — прошли войны, они говорят: “Бежать отсюда надо, это не война, это просто.., — рассказывает оккупант.

Кроме того, он говорит, что “вчера было его второе день рождения”, ведь гранаты разорвались в полметре, попало в голову — в каску.

Также оккупант сообщил, что “хохла ни одного не видел”, ведь все время находится под обстрелами.

Сейчас смотрят

К слову, ранее в ГУР сообщали, что в России на январь 2023 года готовится новая волна мобилизация, во время которой будут выдавать повестки сотрудникам силовых и спасательных ведомств.

Источник: ГУР
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка