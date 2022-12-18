Все домой хотят, даже чеченцы: оккупант о ситуации на фронте и потерях

Декабрь, 18 в 21:04

В перехваченном украинской разведкой разговоре российских военнослужащий рассказывает о потерях на фронте.

— Пацаны “лево” стоят, там 200-тых б*ять каждый день вывозят. Все домой хотят, просто все… Мужики, чеченцы — прошли войны, они говорят: “Бежать отсюда надо, это не война, это просто.., — рассказывает оккупант.

Кроме того, он говорит, что “вчера было его второе день рождения”, ведь гранаты разорвались в полметре, попало в голову — в каску.

Также оккупант сообщил, что “хохла ни одного не видел”, ведь все время находится под обстрелами.

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К слову, ранее в ГУР сообщали, что в России на январь 2023 года готовится новая волна мобилизация, во время которой будут выдавать повестки сотрудникам силовых и спасательных ведомств.