Усі додому хочуть, навіть чеченці: окупант про ситуацію на фронті та втрати

Грудень, 18 в 21:04

У перехопленій українською розвідкою розмові російських військовослужбовець розповідає про втрати на фронті.

– Пацани “ліво” стоять, там 200-тих щодня вивозять. Усі додому хочуть, просто всі… Чоловіки, чеченці – пройшли війни, вони кажуть: “Тікати звідси треба, це не війна, це просто.., – розповідає окупант.

Крім того, він каже, що “вчора було його друге народження”, адже гранати розірвалися в напівметрі, влучило в голову — в каску.

Також окупант говорить, що “хохла жодного не бачив”, адже весь час перебуває під обстрілами.

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До речі, раніше у ГУР повідомляли, що у Росії на січень 2023 року готується нова хвиля мобілізації, під час якої видаватимуть повістки співробітникам силових і рятувальних відомств.