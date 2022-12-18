Усі додому хочуть, навіть чеченці: окупант про ситуацію на фронті та втрати
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У перехопленій українською розвідкою розмові російських військовослужбовець розповідає про втрати на фронті.
– Пацани “ліво” стоять, там 200-тих щодня вивозять. Усі додому хочуть, просто всі… Чоловіки, чеченці – пройшли війни, вони кажуть: “Тікати звідси треба, це не війна, це просто.., – розповідає окупант.
Крім того, він каже, що “вчора було його друге народження”, адже гранати розірвалися в напівметрі, влучило в голову — в каску.
Також окупант говорить, що “хохла жодного не бачив”, адже весь час перебуває під обстрілами.
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До речі, раніше у ГУР повідомляли, що у Росії на січень 2023 року готується нова хвиля мобілізації, під час якої видаватимуть повістки співробітникам силових і рятувальних відомств.