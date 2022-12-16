Декабрь, 16 в 19:52

В России на январь 2023 года готовится новая волна мобилизация, во время которой будут выдавать повестки сотрудникам силовых и спасательных ведомств. Кроме того, россияне, отказавшиеся воевать, перебрасываются командованием РФ на передовую.

Об этом говорится в новом аудио перехвате Главного управления разведки Минобороны, опубликованном 16 декабря.

Жена оккупанта рассказывает, что 10-го числа (месяц не уточняется) ожидается наступление ВСУ, а российские силы, судя по их разговору, должны конрнаступать.

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— Мы спрашивали насчет дома, насчет этого всего, он (представитель командования из Генштаба ВС РФ, — Ред.) говорит: “Какой домой? Мы же вам говорили, что в этих числах у нас что-то там”…. Говорят, что 344-й, 346-й полк меняет место дислокации в ближайшее время, — рассказывает женщина.

Оккупант удивляется словам супруги, и уточняет сказанное, на что она ему отвечает, что группировку, в которой состоит ее муж, планируют перекинуть на передние позиции.

При этом женщина утверждает, что россиян, которые сложили оружие и отказались воевать в России организовывают для боевого слаживания, чтобы потом отправить на передовую к российским контрактникам.

— Так что не обольщайтесь, что они едут домой. Они ненадолго и потом в самое мясо, — говорит жена военнослужащего РФ.

При этом, по ее словам, среди российского командования уже говорят о второй волне мобилизации, которая начнется в январе. Среди лиц, которых планирует призывать Минобороны РФ, будут сотрудники полиции, пожарники и работники Министерства чрезвычайных ситуаций РФ. Кроме того, будут также добираться силы из гражданского населения.

Фото: ГУР

Источник: ГУР