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Факты / Україна

ВСУ уничтожили более 98 тыс. российских оккупантов

Валентина Летяк, редактор ленты
Війна в Україні ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили еще 590 российских военных. Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 18 декабря.

Общие потери РФ в войне против Украины достигли 98 280 убитыми.

Среди уничтоженной техники – два танка, пять боевых бронированных машин, одна артиллерийская система и т. п.

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Ориентировочные потери России с 24 февраля по 18 декабря:

  • личный состав – около 98 280 (+590) человек ликвидировано;
  • танки – 2 987 (+2);
  • боевые бронированные машины – 5 963 (+5);
  • артиллерийские системы – 1 948;
  • РСЗО – 410;
  • средства ПВО – 211;
  • самолеты – 281;
  • вертолеты – 264;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 649 (+1);
  • крылатые ракеты – 653;
  • корабли/катера ‒ 16;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 4 579 (+2);
  • специальная техника – 174.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 298-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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