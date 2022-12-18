ВСУ уничтожили более 98 тыс. российских оккупантов
Фото: Генштаб ВСУ
За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили еще 590 российских военных. Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 18 декабря.
Общие потери РФ в войне против Украины достигли 98 280 убитыми.
Среди уничтоженной техники – два танка, пять боевых бронированных машин, одна артиллерийская система и т. п.
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Ориентировочные потери России с 24 февраля по 18 декабря:
- личный состав – около 98 280 (+590) человек ликвидировано;
- танки – 2 987 (+2);
- боевые бронированные машины – 5 963 (+5);
- артиллерийские системы – 1 948;
- РСЗО – 410;
- средства ПВО – 211;
- самолеты – 281;
- вертолеты – 264;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 649 (+1);
- крылатые ракеты – 653;
- корабли/катера ‒ 16;
- автомобильная техника и автоцистерны – 4 579 (+2);
- специальная техника – 174.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 298-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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