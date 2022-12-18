Декабрь, 18 в 10:43

За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили еще 590 российских военных. Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 18 декабря.

Общие потери РФ в войне против Украины достигли 98 280 убитыми.

Среди уничтоженной техники – два танка, пять боевых бронированных машин, одна артиллерийская система и т. п.

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Ориентировочные потери России с 24 февраля по 18 декабря:

личный состав – около 98 280 (+590) человек ликвидировано;

танки – 2 987 (+2);

боевые бронированные машины – 5 963 (+5);

артиллерийские системы – 1 948;

РСЗО – 410;

средства ПВО – 211;

самолеты – 281;

вертолеты – 264;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 649 (+1);

крылатые ракеты – 653;

корабли/катера ‒ 16;

автомобильная техника и автоцистерны – 4 579 (+2);

специальная техника – 174.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 298-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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