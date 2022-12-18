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Факти / Україна

ЗСУ знищили понад 98 тис. російських окупантів

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Війна в Україні ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили ще 590 російських військових. Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках, повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 18 грудня.

Загальні втрати РФ у війні проти України сягнули 98 280 вбитими.

Серед знищеної техніки – два танки, п’ять бойових броньованих машин, одна артилерійська система тощо.

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Орієнтовні втрати Росії з 24 лютого до 18 грудня:

  • особовий склад ‒ близько 98 280 (+590) осіб ліквідовано;
  • танки ‒ 2 987 (+2);
  • бойові броньовані машини ‒ 5 963 (+5);
  • артилерійські системи – 1 948;
  • РСЗВ – 410;
  • засоби ППО ‒ 211;
  • літаки – 281;
  • гелікоптери – 264;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 649 (+1);
  • крилаті ракети ‒ 653;
  • кораблі/катери ‒ 16;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 4 579 (+2);
  • спеціальна техніка ‒ 174.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 298-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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