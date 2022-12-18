ЗСУ знищили понад 98 тис. російських окупантів
Фото: Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили ще 590 російських військових. Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках, повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 18 грудня.
Загальні втрати РФ у війні проти України сягнули 98 280 вбитими.
Серед знищеної техніки – два танки, п’ять бойових броньованих машин, одна артилерійська система тощо.
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Орієнтовні втрати Росії з 24 лютого до 18 грудня:
- особовий склад ‒ близько 98 280 (+590) осіб ліквідовано;
- танки ‒ 2 987 (+2);
- бойові броньовані машини ‒ 5 963 (+5);
- артилерійські системи – 1 948;
- РСЗВ – 410;
- засоби ППО ‒ 211;
- літаки – 281;
- гелікоптери – 264;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 649 (+1);
- крилаті ракети ‒ 653;
- кораблі/катери ‒ 16;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 4 579 (+2);
- спеціальна техніка ‒ 174.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 298-му добу.
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