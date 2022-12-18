Грудень, 18 в 10:43

Протягом минулої доби українські захисники знищили ще 590 російських військових. Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках, повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 18 грудня.

Загальні втрати РФ у війні проти України сягнули 98 280 вбитими.

Серед знищеної техніки – два танки, п’ять бойових броньованих машин, одна артилерійська система тощо.

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Орієнтовні втрати Росії з 24 лютого до 18 грудня:

особовий склад ‒ близько 98 280 (+590) осіб ліквідовано;

танки ‒ 2 987 (+2);

бойові броньовані машини ‒ 5 963 (+5);

артилерійські системи – 1 948;

РСЗВ – 410;

засоби ППО ‒ 211;

літаки – 281;

гелікоптери – 264;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 649 (+1);

крилаті ракети ‒ 653;

кораблі/катери ‒ 16;

автомобільна техніка та автоцистерни – 4 579 (+2);

спеціальна техніка ‒ 174.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 298-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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