В Киеве прогремели взрывы: атака дронами-камикадзе
В столице около 5 утра прогремел ряд взрывов.
В Киевской городской военной администрации сообщили, что сработала противовоздушная оборона — Россия атаковала столицу дронами-камикадзе Shahed. По данным властей, на данный момент сбито девять беспилотников. В Киевской области также сработала ПВО.
Воздушная тревога продолжалась с почти двух часов ночи во многих областях. Власти просят сохранять информационную тишину и не сообщать о местах попаданий или работе ПВО.
В 5:16 сообщили об отбое в столице. В 5:24 тревога объявлена снова. Городской портал Киев city сообщил о мощном взрыве.
Некоторые СМИ также сообщили о пожаре на правом берегу в результате попадания. В Telegram-каналах появляются видео местных жителей с разбитыми стеклами в результате попадания.
Фото: Карта воздушных тревог