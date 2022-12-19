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Факты / Україна

В Киеве прогремели взрывы: атака дронами-камикадзе

Евгения Грейс, редактор ленты
Требует проверки
Shahed 129

В столице около 5 утра прогремел ряд взрывов.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что сработала противовоздушная оборона — Россия атаковала столицу дронами-камикадзе Shahed. По данным властей, на данный момент сбито девять беспилотников. В Киевской области также сработала ПВО.

Воздушная тревога продолжалась с почти двух часов ночи во многих областях. Власти просят сохранять информационную тишину и не сообщать о местах попаданий или работе ПВО.

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В 5:16 сообщили об отбое в столице. В 5:24 тревога объявлена снова. Городской портал Киев city сообщил о мощном взрыве.

Некоторые СМИ также сообщили о пожаре на правом берегу в результате попадания. В Telegram-каналах появляются видео местных жителей с разбитыми стеклами в результате попадания.

Источник: КГВА, Київ city

Фото: Карта воздушных тревог

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