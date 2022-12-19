Грудень, 19 в 17:01

Президент Володимир Зеленський повідомив, що 19 грудня Росія атакувала Україну 34 дронами-камікадзе Shahed з нової партії, яку країна-агресор отримала від Ірану.

Під час звернення до учасників зустрічі лідерів Об’єднаних експедиційних сил Сполученого Королівства він сказав, що ця партія складає 250 одиниць.

– Російські ракети та іранські дрони застосовуються постійно. Насамперед для ударів по нашій енергетиці. І ви всі про це знаєте, – сказав президент.

Зеленський зазначив, що лише одна масована повітряна атака РФ зачепила 20 млн українців.

Зараз дивляться

– Міста-мільйонники та більшість українських регіонів залишилися абсолютно без електрики. Загалом на вечір 16 грудня були відключені від енергопостачання 22 млн 408 тис. українців. Понад 10 млн людей було перервано постачання води й тепла. Уявіть, який масштаб у цього терору. І уявіть, що його можна зупинити, – додав він.

Зеленський звернувся до лідерів держав та наголосив, що саме завдяки їхній підтримці війна Росії проти України може завершитися.

– Зима зараз – це вирішальний час. Час, коли можна ухвалити рішення, результати яких вже навесні дозволять окреслити відновлення нашої територіальної цілісності. І гарантувати, що російський реваншизм не здолає більше кордонів України, – наголосив президент.

Зеленський підкреслив необхідність надання засобів ППО.